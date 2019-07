Das Print-Magazin «Wandern.ch» überrascht seine Leserinnen und Leser in diesem Sommer mit einer Romanausgabe. Anstelle der klassischen Wanderreportagen erzählt die Redaktion über die ganze Ausgabe hinweg die Geschichte «Die verschwundene Frau». Gemeinsam mit den Lesern sucht die Protagonistin Mira nach der Frau – auf Wanderwegen in der ganzen Schweiz. Zu jedem der acht Kapiteln gibt es im Heft einen Wandervorschlag mit Karte, GPX-Track, Wegbeschrieb und ausführlichen Infos, wie es in einer Mitteilung heisst.







«Wir wollen unsere Leserinnen und Leser durch besondere Inhalte immer wieder überraschen», wird Rémy Kappeler, Redaktionsleiter des Magazins, zitiert. «Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel eine schwarz-weisse Ausgabe: Alles war schwarz-weiss gedruckt, vom Foto bis zu den Inseraten.» Die Ausgabe sei bei einer Mehrheit der Leser gut angekommen, es habe aber auch ablehnende Leserbriefe gegeben, vor allem aufgrund der fehlenden Farbfotos.

Die ersten Reaktionen auf die diesjährige Romanausgabe seien fast ausnahmslos gut, erklärt Kappeler. Begleitet werde die Printausgabe mit einer Tablet-Version und einem Making-of-Video auf den sozialen Medien. Dieses sei am Etang des Royes, einem See in den Freibergen, aufgenommen. Autorin des Romans ist die Berner Schriftstellerin Marina Bolzli. Die Bilder dazu hat die Fotografin Raja Läubli aus Zürich gemacht. Die Hauptprotagonistin spielt Danica Wagner aus Lenk (BE).







(pd/log)