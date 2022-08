TUI Suisse: Sonja Ptassek wird Communications-Managerin

Sonja Ptassek verstärkt seit dem 1. August 2022 das internationale Team der TUI Konzernkommunikation, wie es in einer Mitteillung heisst. Als Communications Managerin in Zürich werde sie die externe und interne Kommunikation für die TUI Suisse übernehmen sowie Pressesprecherin des Konzerns in der Schweiz. Die 44-Jährige war bis Ende Juli Mediensprecherin bei Swiss International Air Lines (persoenlich.com berichtete). Ptassek folgt auf Milica Vujcic, die das Unternehmen im April 2022 verlassen hat.

Als neues Teammitglied startet Ptassek im weltweit organisierten Kommunikations-, Politik- und Nachhaltigkeitsbereich und unterstützt in allen Presse- und PR-Fragen die Arbeit der Schweizer Landesgesellschaft TUI Suisse und den dortigen Geschäftsführer Philipp von Czapiewski. Im Team von Aage Dünhaupt, Director Communications für die TUI Central Region (Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen), Airlines, Hotels & Cruises, wird sie den TUI Konzern gegenüber den Schweizer Medien vertreten und Ansprechpartnerin für sie sein.

Ptassek verfügt über mehr als sechzehn Jahre internationale Erfahrung im Bereich Corporate Communications in der Luftfahrtindustrie. Seit 2009 war sie Mediensprecherin bei Swiss International Air Lines für die Schweiz und weltweite Märkte. Zuvor war sie drei Jahre lang für die Lufthansa in London als Mediensprecherin für Europa tätig. Sie hat den Abschluss Magistra Artium in Internationalem Informationsmanagement der Universität Hildesheim.

«Wir wollen die Medienarbeit und unseren Medien-Service bei TUI Suisse und von TUI in der Schweiz stärken. Mit Sonja Ptassek gewinnen wir eine sehr erfahrene Kommunikatorin mit vielen Ideen, grosser Professionalität und profunder Expertise in Touristik und Luftfahrt. Sie ist eine Stärkung für unsere erfolgreiche Gesellschaft in der Schweiz und ein grosser Gewinn für unser internationales Kommunikationsteam», lässt sich Thomas Ellerbeck, Mitglied des Group Executive Committee der TUI Group, in der Mitteilung zitieren.

Philipp von Czapiewski, Geschäftsführer der TUI Suisse, ergänzt: «Bei TUI Suisse arbeiten wir permanent an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Sonja Ptassek ist sowohl fachlich als auch persönlich eine tolle Verstärkung in unserem Team, um die Entwicklung der TUI Suisse kommunikativ zu begleiten und zu gestalten. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit ihr.»

Aage Dünhaupt, Director Communications Central Region, sagt: «Ich freue mich ganz besonders Sonja Ptassek bei uns in Zürich im Presse-Team an Bord zu haben. Ihre Erfahrung im Schweizer Reise- und Touristikmarkt wird uns umgehend die entsprechende Flughöhe geben, um die TUI Suisse zu stärken. Vor fünfzehn Jahren haben wir gemeinsam aus London die europäischen Print-, Online- und TV-Medien mit teils aussergewöhnlichen und auch kurzweiligen Reise- und Luftfahrtthemen betreut. Daran knüpfen wir jetzt an und unterstützen alle Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz.» (pd/tim)