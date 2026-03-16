Philadelphia | Fabiola: Spannen zusammen und bündeln Kräfte

Publiziert am 16.03.2026

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die gemeinsame Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Unterhaltungs-, Factual- und Dokumentarformaten für öffentlich-rechtliche und private Auftraggeber. Das schreiben Philadelphia Medien und Fabiola in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Durch die Zusammenarbeit erhält Philadelphia Medien Zugang zum Formatkatalog und zur Entwicklungspipeline von Fabiola sowie zu exklusiven Stoffen aus dem internationalen Netzwerk der Produktionsgruppe. Beide Unternehmen bleiben an ihren jeweiligen Standorten eigenständig, bündeln aber Entwicklungskompetenz, Rechercheerfahrung und Produktionsinfrastruktur.

Nicole Ulrich und Marc Gieriet, die Philadelphia Medien 2023 gemeinsam gegründet haben, sehen in der Kooperation eine strategische Erweiterung: Die Zusammenarbeit vernetze das Unternehmen stärker international, ohne die Verankerung im Schweizer Markt aufzugeben.

Fabiola-Mitgründer Oliver Fuchs betonte seinerseits den Mehrwert der lokalen Kompetenz seines neuen Partners für eine marktorientierte Projektentwicklung.

Philadelphia Medien produziert Dokumentarserien und -filme unter anderem für 3sat, ProSieben, SAT.1/Joyn und SRF. Fabiola, das 2018 gegründet wurde und im Verbund mit der belgischen Produktionsgruppe Caviar sowie Roses are Blue arbeitet, zählt ZDF, Prime Video, SAT.1 und Discovery zu seinen Auftraggebern. (pd/nil)