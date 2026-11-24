Publiziert am 24.11.2026

Seit dem 9. November tritt die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) mit dem neuen Erscheinungsbild auf. Das Logo bleibt unverändert, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Projektleitung lag bei der Bank. Zum bestehenden Rot kommt ein Dunkelrot hinzu, als Akzentfarben dienen neu Rosa sowie Hell- und Dunkelblau. Ausserdem verwendet die Bank eine neue Schweizer Schrift. In der neuen Bildwelt stehen Menschen im Zentrum, «als Zeichen für persönliche Nähe und Verbundenheit mit der Region», wie es in der Mitteilung heisst. Fotografiert hat Thomas Biasotto.

Auf Grundlage des neuen Erscheinungsbilds entstand die Gestaltung der Website appkb.ch. Am Anfang stand die Inhaltsstruktur. Dafür wurde die Agentur Flin früh als SEO-Partnerin beigezogen. Die Website hat vier Hauptbereiche: «Private», «Firmen», «Über uns & Jobs» sowie «Hilfe & Kontakte». Die Produkte, das E-Banking und das Mobile Banking, die Terminvereinbarung und die Suche sind von jeder Seite aus erreichbar. Danach folgte die Gestaltung auf Basis eines modularen Komponentensystems. Dazu gehören unter anderem Themenkacheln, Einstiege nach Lebenssituation, Ratgeberbeiträge, News und Kontaktmodule.

Programmiert hat die Website das Softwareunternehmen ConX mit dem Confinity CMS. Flin war für die Suchmaschinenoptimierung und das Tracking zuständig. (pd/cbe)