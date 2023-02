Das vor gut einem Jahr von der Migros übernommene Zahnmedizin-Start-up Bestsmile erhält eine neue Führungsriege. Per 1. September 2023 tritt Yumy Pham die Position der Chief Executive Officer (CEO) an, teilte Bestsmile am Donnerstag mit. Der aktuelle Chef Michael Wendt verlasse das Unternehmen per Ende März auf eigenen Wunsch.

Pham wechselt von der Confiserie Sprüngli, wo sie als Marketing Director arbeitet, zu Bestsmile. Davor habe die heute 45-Jährige verschiedene Stationen innerhalb des Uhrenkonzerns Swatch Group besetzt und war Kommunikationschefin der Uhrenfirma Carl F. Bucherer, hiess es weiter.

Yumy Pham und Manon Rordorf. (Bild: zVg)





Eine neue Rolle bei Bestsmile hat den Angaben zufolge auch Manon Rordorf übernommen. Sie habe bereits November letzten Jahres die neu geschaffene Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernommen und verstärke ebenfalls die Geschäftsleitung.

Bestsmile produziert «unsichtbare» Zahnspangen für Erwachsene und betreibt 36 Praxen im Land. (awp/sda/cbe)