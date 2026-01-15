Showhow: SRF-Profis wollen Events zu Shows machen

Publiziert am 15.01.2026

Die drei TV-Profis vereinen mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Unterhaltungsbranche. Zuletzt waren sie in tragenden Funktionen mitverantwortlich für den Eurovision Song Contest 2025 (ESC) in Basel. Nun haben sie die Showhow GmbH gegründet, mit der sie Unternehmen und Events dabei helfen wollen, ihr Zielpublikum besser zu unterhalten.

«Seien wir mal ehrlich: Viele Eventshows haben noch Luft nach oben. Mit unserem ‹Show-how› wollen wir dafür sorgen, dass sich eine Show rund und niemals langweilig anfühlt», so der ehemalige SRF-Redaktionsleiter Marco Krämer laut einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Der 44-Jährige leitete bei SRF die letzten acht Jahre alle Quiz- und Spielshows wie «Donnschtig-Jass», «Game of Switzerland», «1 gegen 100» oder «Happy Day». Beim ESC 2025 verantwortete er als Senior Show Producer den inhaltlichen Ablauf. «Ich glaube, der ESC in Basel hat den Ausschlag gegeben. Weil ich dort als Show Producer gemerkt habe, wie viel Show-Leidenschaft noch in mir steckt», sagt Marco Krämer in einem persoenlich.com-Interview.

«Verantwortliche und Veranstalter profitieren gleichermassen»

Nicole Simmen, Head Autorin des ESC und Produzentin des SRF-Formats «Happy Day», sagt zum Alleinstellungsmerkmal der Showhow GmbH: «Unsere Erfahrungen in der Umsetzung grosser TV-Shows wie dem ESC können jedem Event und jedem Unternehmen dabei helfen, sein Zielpublikum besser zu verstehen, zu unterhalten und emotional zu berühren.» Die TV-Produzentin und Autorin ist seit 25 Jahren im Geschäft und schreibt TV-Shows im In- und Ausland, darunter «Bambi» und «Sports Awards». Sie verfasst zudem als Ghostwriter Reden und moderiert Events. Simmen bleibt als Produzentin von «Happy Day» in Teilzeit dem SRF treu.

Regisseurin Myriam von Necker ergänzt: «Bei Shows, Events oder im Rahmenprogramm grosser Anlässe zeigt sich immer wieder, wie wertvoll eine klar strukturierte und effizient aufgestellte Produktion ist. Kommt das ‹Show-how› aus einer Hand, profitieren Verantwortliche und Veranstalter gleichermassen.» Von Necker bringt bald 20 Jahre TV-Erfahrung in Deutschland und der Schweiz mit. Beim ESC 2025 war sie als Regisseurin für die Moderationen und das Voting verantwortlich. 2026 übernimmt sie die Eventregie der Verleihung des Schweizer Filmpreises. Auch sie arbeitet weiterhin in Teilzeit für SRF.

Das Trio realisiert Showideen jeglicher Grösse in Deutschland, Österreich und der Schweiz – kollektiv als Kreativteam, mit individueller Expertise oder gemeinsam mit Fachleuten aus ihrem internationalen Netzwerk. Auch die Planung und Umsetzung von TV- oder Streaming-Shows gehört zum Portfolio der Showhow GmbH. (pd/cbe)