Studio Wanner: Stadelhofer Passage wird aufgewertet

Publiziert am 05.11.2025

Studio Wanner zeichnet für das Gestaltungskonzept verantwortlich, das auf verbesserte Orientierung und eine Aufwertung der Passage zwischen Bahnhof Stadelhofen und Sechseläutenplatz abzielt. Die von Architekt Ernst Gisel in den 1980er-Jahren entworfene Passage wird täglich von zahlreichen Passanten genutzt.

Das Designsystem setzt auf minimalistische Gestaltung mit reduziertem Farbeinsatz, klarer Typografie und präziser Lichtführung. Die neue Signaletik fügt sich in die bestehende Architektur aus rotem Backstein ein und strukturiert die Durchgänge mit Geschäften, Büros und Gastronomie neu. Studio Wanner verfolgt dabei den Ansatz, dass Orientierung durch Reduktion statt durch zusätzliche Elemente entsteht.

Die modulare Gestaltung ermöglicht es, Mieterwechsel künftig mit geringem Aufwand umzusetzen. Das Projekt knüpft an das städtebauliche Konzept der 1980er-Jahre an, das Architektur im menschlichen Massstab und Vielfalt in den Vordergrund stellte. (pd/spo)