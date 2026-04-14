Migros: Stellenabbau im Marketing und Kommunikation

Publiziert am 14.04.2026

Die Migros-Gruppe baut weitere Stellen ab. Bei diesem Abbau gehe es um 20 Vollzeitstellen in der Direktion Marketing und Kommunikation der Migros Supermarkt AG am Hauptsitz am Zürcher Limmatplatz, erklärte eine Sprecherin des Detailhandelsriesen am Dienstagabend zu einer Meldung des Nachrichtenportals Blue News.

Der neuerliche Abbau stehe nicht mit der laufenden Reorganisation der Gruppe im Zusammenhang, so die Sprecherin weiter. Im Verlauf der operativen Tätigkeit habe sich gezeigt, dass im Bereich Marketing und Kommunikation weitergehende Anpassungen nötig seien. Der Abbau stehe somit in Zusammenhang mit einem internen Anpassungsprozess.

Ob noch weitere Stellen bei der Migros abgebaut werden, bleibt offen. Die Migros-Gruppe überprüfe ihre Strategie und Organisation regelmässig und passe sie bei Bedarf an, hiess es dazu. Im Rahmen des Anfang 2024 angekündigten Umbaus fielen bislang gegen 1500 der insgesamt knapp 99'000 Stellen bei der Migros weg. (awp/sda/spo)