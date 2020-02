Portal24: StGallen24.ch will für Medienvielfalt sorgen

Der Online-Verbund der Portal24 AG ist nun auch in der Ostschweizer Hauptstadt präsent: Am Dienstag ging StGallen24.ch online, wie Inhaber Bruno Hug in einer Mitteilung schreibt.

Nach wenigen Wochen Vorbereitung sehe das neue Portal «prächtig» aus. StGallen24.ch wird durch den Verlag MetroComm AG von Gründer und Verleger Natal Schnetzer herausgegeben. Sein St. Galler Verlag ist seit Jahren im Bereich Marketing und Kommunikation tätig und gibt seit bald 20 Jahren das Ostschweizer Unternehmermagazin Leader heraus.

Alle Partner (March24, Hoefe24, Linth24, Wil24, Uzwil24, Gossau24, Herisau24, St. Gallen24 und regiosport.ch) im Verbund von Portal24 agieren als selbständige Verleger und verbreiten lokale Nachrichten aus Politik, Verwaltung, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Sport. Sie wollen in ihrer Region für Medienvielfalt sorgen und ermöglichten den Bürgern den kostenlosen Zugang zu demokratie-relevanten Informationen, wie Portal24 schreibt. (pd/eh)