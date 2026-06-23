MetaDesign: Strategie-Reader «New Zurich» für die FRZ

Publiziert am 23.06.2026

Verfasst haben den Reader Thomas Sevcik, Remo Daguati und FRZ-Geschäftsführerin Rahel Kindermann Leuthard sowie weitere Gastautoren. Er bündelt Ideen und Handlungsempfehlungen für einen der attraktivsten Wirtschaftsräume der Schweiz: Die FRZ vernetzt nach eigenen Angaben über 850 Unternehmen aus 100 Städten und Gemeinden mit mehr als 200’000 Arbeitsplätzen.

Gestalterisch setzt MetaDesign auf Neongelb als prägendes Element – als Verweis auf den «visionären Anspruch» der Initiative – sowie auf Blautöne als Referenz an die Flughafenregion. Die Markenberatung begleitet die FRZ seit 2023 in der Markenführung.

Rahel Kindermann Leuthard, Geschäftsführerin FRZ, lässt sich zitieren, MetaDesign habe «die zentrale Rolle und die notwendige Flexibilität des Strategie-Readers als Vehikel für unsere Bedürfnisse verstanden». COO Christoph Knecht ergänzt, «New Zurich» sei «von Anfang an als offener Entwicklungsprozess angelegt» – der Strategie-Reader schaffe dafür den richtigen Rahmen. (pd/cbe)