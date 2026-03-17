FH Graubünden: Studierende erhalten SRG-Förderung

Publiziert am 17.03.2026

Zwei Bachelorarbeiten des Studiengangs Multimedia Production der Fachhochschule Graubünden werden im Rahmen des Pacte de l'audiovisuel der SRG gefördert und sollen zu publikationsfähigen Formaten weiterentwickelt werden.

Simone Etter entwickelt unter dem Arbeitstitel «Goldstatus» einen Podcast über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Schweizer Musikbranche und verbindet dabei persönliche Stimmen mit einem analytischen Blick auf Marktmechanismen und kreative Arbeit. Steve Walker realisiert ein animiertes Erklärvideo zur Geschichte des Schmuggelns in den Schweizer Alpen – mit 3D-Animation beleuchtet er historische Ursachen, gesellschaftliche Auswirkungen und kulturelle Spuren des Phänomens im journalistischen Motion-Graphics-Format.

Die Förderung ermöglicht den Studierenden neben finanzieller Unterstützung auch fachliches Feedback und Einblick in reale Branchenprozesse. «Die Einbindung in ein professionelles Förderumfeld ist für unsere Studierenden enorm wertvoll», wird Ulrike Mothes, Leiterin des Instituts für Multimedia Production, in einer Mitteilung zitiert.

Der Pacte de l'audiovisuel fördert jährlich zwei Projekte der FH Graubünden. Das Bachelorstudium Multimedia Production wird als Joint-Degree-Programm gemeinsam mit der Berner Fachhochschule BFH, Departement Hochschule der Künste Bern (HKB), angeboten. (pd/cbe)