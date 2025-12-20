20.12.2025

Panda & Pinguin

Müller steigt auf, Sturzenegger geht

Art Director Andrea Müller wird Partnerin der Storytelling-Agentur und übernimmt gemeinsam mit Gründerin Andrea Bleicher die Leitung. Gleichzeitig verlässt Sabina Sturzenegger die Firma und wechselt als Leiterin Kommunikation zum ICT-Wirtschaftsverband Swico.
Andrea Müller (links) ist neu Partnerin bei Panda & Pinguin, Sabina Sturzenegger verlässt die Agentur. (Bilder: zVg/Panda & Pinguin)
Publiziert am 20.12.2025

Andrea Müller, ehemalige Art Direktorin von Tages-Anzeiger und SonntagsZeitung, verantwortet künftig die kreative Leitung bei Panda & Pinguin – von Editorial Design über Relaunches bis zu Markenauftritten. Bereits seit drei Jahren arbeitet Müller als Art Direktorin für die Agentur und hat zahlreiche Magazine, Buchprojekte und digitale Formate mitgestaltet, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

«Mit Andrea Müller gewinnen wir eine der besten und erfahrensten Art Direktorinnen der Schweiz. Ihr Können macht nicht nur unsere Printprodukte besonders», schreibt Agentur-Mitgründerin Andrea Bleicher. Müller bringe eine klare, zeitgemässe Designhandschrift sowie Erfahrung an der Schnittstelle von Journalismus, Gestaltung und Strategie mit.

Mitgründerin Sabina Sturzenegger verlässt per Ende Jahr das Unternehmen. Sie wird ab 1. Januar 2026 als Leiterin Kommunikation beim ICT-Wirtschaftsverband Swico arbeiten. «Wir danken Sabina für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschen ihr bei ihrer neuen Herausforderung viel Erfolg», schreibt Bleicher in der Mitteilung. (pd/nil)


