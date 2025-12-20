Panda & Pinguin: Müller steigt auf, Sturzenegger geht

Publiziert am 20.12.2025

Andrea Müller, ehemalige Art Direktorin von Tages-Anzeiger und SonntagsZeitung, verantwortet künftig die kreative Leitung bei Panda & Pinguin – von Editorial Design über Relaunches bis zu Markenauftritten. Bereits seit drei Jahren arbeitet Müller als Art Direktorin für die Agentur und hat zahlreiche Magazine, Buchprojekte und digitale Formate mitgestaltet, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

«Mit Andrea Müller gewinnen wir eine der besten und erfahrensten Art Direktorinnen der Schweiz. Ihr Können macht nicht nur unsere Printprodukte besonders», schreibt Agentur-Mitgründerin Andrea Bleicher. Müller bringe eine klare, zeitgemässe Designhandschrift sowie Erfahrung an der Schnittstelle von Journalismus, Gestaltung und Strategie mit.



Mitgründerin Sabina Sturzenegger verlässt per Ende Jahr das Unternehmen. Sie wird ab 1. Januar 2026 als Leiterin Kommunikation beim ICT-Wirtschaftsverband Swico arbeiten. «Wir danken Sabina für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschen ihr bei ihrer neuen Herausforderung viel Erfolg», schreibt Bleicher in der Mitteilung. (pd/nil)