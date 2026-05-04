Ochsner Sport | Jako: STV verlängert Ausrüsterverträge bis 2031

Publiziert am 04.05.2026

Ochsner Sport steigt im STV-Partnersystem zur Platinstufe auf, Jako zur Silberstufe. Konkrete Leistungen oder finanzielle Eckwerte nennt der Verband nicht. Ochsner Sport ist nach eigenen Angaben der grösste Sportartikelhändler der Schweiz mit rund 100 Filialen; der STV vertritt nach eigenen Angaben 375 000 Turnerinnen und Turner in 2650 Vereinen.

Im Rahmen der Partnerschaft stellen beide Unternehmen auch die Nationalkader sowie internationale Delegationen des STV aus. Darunter fällt die Schweizer Delegation an der World Gymnaestrada 2027 in Lissabon, für die eine Spezialkollektion mit Matterhorn-Motiv entwickelt wurde. Die Schweiz tritt dort laut STV als grösste Delegation an. (pd/nil)