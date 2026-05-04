04.05.2026

Ochsner Sport | Jako

STV verlängert Ausrüsterverträge bis 2031

Der Schweizerische Turnverband führt seine Zusammenarbeit mit Ochsner Sport und dem deutschen Bekleidungshersteller Jako um sechs Jahre bis mindestens 2031 weiter. Beide Partner bauen dabei ihr Engagement aus.
Ochsner Sport | Jako: STV verlängert Ausrüsterverträge bis 2031
v.l. Tobias Röschl (Jako), Noe Seifert (Nationalkader Kunstturnen), Fabio Corti (STV), Lena Bickel (Nationalkader Kunstturnen) und Horst Hauer (Ochsner Sport). (Bild: zVg/STV)
Publiziert am 04.05.2026

Ochsner Sport steigt im STV-Partnersystem zur Platinstufe auf, Jako zur Silberstufe. Konkrete Leistungen oder finanzielle Eckwerte nennt der Verband nicht. Ochsner Sport ist nach eigenen Angaben der grösste Sportartikelhändler der Schweiz mit rund 100 Filialen; der STV vertritt nach eigenen Angaben 375 000 Turnerinnen und Turner in 2650 Vereinen.

Im Rahmen der Partnerschaft stellen beide Unternehmen auch die Nationalkader sowie internationale Delegationen des STV aus. Darunter fällt die Schweizer Delegation an der World Gymnaestrada 2027 in Lissabon, für die eine Spezialkollektion mit Matterhorn-Motiv entwickelt wurde. Die Schweiz tritt dort laut STV als grösste Delegation an. (pd/nil)


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