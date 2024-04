Zusammenschluss: Supertext und Textshuttle fusionieren

Der Text- und Übersetzungsdienstleister Supertext und Textshuttle, Spezialist im Bereich KI-Übersetzungen, fusionieren. Die beiden Schweizer Unternehmen treten künftig unter dem Namen Supertext auf und bedienen als KI-basierter Full-Service-Sprachdienstleister Firmen in ganz Europa. Über finanzielle Details zur Fusion wurde Stillschweigen vereinbart, heisst es auf Anfrage.

Den CEO-Posten der neuen Firma übernimmt Samuel Läubli, Mitgründer und bisheriger Chief Technology Officer (CTO) von Textshuttle. «Mit der Kombination von KI-basierter und menschlicher Übersetzung auf einer Plattform schaffen wir ein einzigartiges Angebot, das den gesamten Sprachbedarf anspruchsvoller Teams und Unternehmen aus einer Hand abdeckt», wird Läubli in einer Mitteilung zitiert. «Ich bin überzeugt, dass wir mit der Fusion die Weichen für ein nachhaltiges Wachstum gestellt haben und freue mich sehr, die Transformation in der Rolle als CEO aktiv mitzugestalten.»

Läubli erlangte seinen Master in Artificial Intelligence an der University of Edinburgh und doktorierte am Institut für Computerlinguistik an der Universität Zürich, von wo aus er 2016 Textshuttle als Spin-off-Unternehmen mitgründete und es mit den Branchenriesen Google und DeepL aufnahm.

Supertext-Mitgründer begleiten Integration

Ebenfalls zum neuen Management-Team gehören Laura Fernández, bisherige CEO von Supertext Corporate, und Lucas Seiler, bisher CEO von Textshuttle. Die beiden Supertext-Mitgründer und Verwaltungsräte Fabian Dieziger und Rémy Blättler begleiten die Integration der beiden Unternehmen und übernehmen aktive Rollen im strategischen Business Development.

Zunächst werden Supertext und Textshuttle unter ihren bisherigen Namen weiter agieren und parallel die Integration aller Geschäftsbereiche vorantreiben. Für Ende 2024 sind der Launch einer gemeinsamen, voll integrierten Plattform sowie ein transformatives Rebranding unter dem Namen Supertext geplant, wie es weiter heisst.

Das konsolidierte Team umfasst rund 120 Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Linguistik, Projektmanagement und Security in Zürich und Berlin. Hinzu kommt ein globales Netzwerk aus über 3000 freischaffenden Sprachprofis. (pd/cbe)