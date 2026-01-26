Publiziert am 26.01.2026

Das Gislerprotokoll ist eine Schweizer Initiative, die sich für mehr Vielfalt in Marketing, Werbung und Kommunikation einsetzt. Die Organisation unterstützt Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Kommunikation.

«Als Suva wollen wir mit unserer Kommunikation an der Lebensrealität der Menschen in der Schweiz anknüpfen. Uns ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen in unseren Bildern wiederfinden», wird Anton Gadza, Leiter Kreation der Suva, in einer Medienmitteilung zitiert.

Nina Bieli, Co-Initiantin und Vereinspräsidentin des Gislerprotokolls, erklärt: «Mit der Suva tritt dem Gislerprotokoll ein Unternehmen bei, dessen Kommunikation nicht nur weit verbreitet, sondern höchst relevant ist.»

Die Suva versichert rund 130'000 Unternehmen und zwei Millionen Berufstätige gegen Unfälle und arbeitsbedingte Krankheiten. Die Mitgliedschaft beim Gislerprotokoll steht werbetreibenden Unternehmen, Agenturen und Selbständigen offen. (pd/nil)