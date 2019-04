Die neue Kommunikationsagentur Grip hat per 1. März das Kommunikationsmandat von Swiss Bankers Prepaid Services übernommen. Die Aufgabenstellung umfasst die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz sowie die Unterstützung in strategischen Social-Media-Projekten. Des Weiteren wird Grip die redaktionelle Verantwortung des Kundenmagazins «update» übernehmen und die Publikation den heutigen Bedürfnissen entsprechend positionieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Swiss Bankers von unserer Finanzdienstleistungs-Kompetenz sowie unserer Erfahrung in Customer & Brand Relations überzeugen konnten und heissen sie herzlich willkommen bei uns», wird Patrick Milo, Managing Partner von Grip, zitiert. (pd/cbe)