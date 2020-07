Im Rahmen seiner Neuausrichtung hat Swiss Deluxe Hotels, der Verband der Schweizer Luxushotels, dem früheren Corporate-Magazin Ambiente ein neues Design und einen neuen Namen gegeben. Künftig heisst die Zeitschrift «H» Magazine, hat eine Auflage von 50'000 Exemplaren und erscheint jeweils im Juni und Dezember in englischer Sprache. «H» Magazine liegt in allen 4300 Zimmern der Swiss Deluxe Hotels auf und ist ab der kommenden Ausgabe auch in allen First- und Business-Lounges der wichtigsten Flughäfen in der Schweiz, Deutschland und England zu finden.

Die Texte werden ausschliesslich von Schweizer Journalisten wie Nadja Zimmermann, Daniel Tschudi, Peter Keller, Martin Hoch oder David Schnapp verfasst und entstehen auf deren Reise durch die Schweizer Fünfsterne-Superior-Hotels. Die Fotos stammen von Nico Schaerer und Alex Lambrechts und Jasmin Brunner.

Das Heft wurde vor wenigen Tagen im Zürcher Hotel «Eden au lac» erstmals einem interessierten Publikum vorgestellt. Chefredaktorin Evelyn Gorgos meinte dabei gegenüber persoenlich.com: «Wir haben ein grossartiges Team an Journalisten, das uns authentische und spannende Erlebnisberichte für das Magazin liefert. Ausserdem versuchen wir, uns an dem enormen Fachwissen zu bedienen, das durch unsere Mitarbeiter in den Hotels und unsere Partner vorhanden ist. Gepaart mit dem Bildmaterial zweiter Profifotografen gibt das die perfekten Voraussetzungen für ein modernes und unterhaltsames Lifestylemagazin, das Lust auf die Swiss Deluxe Hotels macht.»

Für jede Ausgabe wird ein Destinationsschwerpunkt gewählt, der sich wie ein roter Faden durch die Ausgabe schlängelt. Diesmal war es das Tessin, im Winter geht es ins Engadin und im kommenden Sommer wird das «H» Magazine über Gstaad berichten. Digital ist das Magazin hier zu finden. Den Content finden Sie auch in gekürzter Version auf dem Magazin-Blog. (pd/ma)