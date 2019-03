Seed: Swiss Life fordert mehr Selbstbestimmung

Seed hat für Swiss Life einen neuen Imagefilm realisiert, bei dem der Unternehmenszweck im Zentrum steht: das selbstbestimmte Leben. Das schreibt die Agentur Seed in einer Mitteilung. Swiss Life habe in den letzten Jahren ihr Selbstverständnis geschärft. In dessen Zentrum stehe der Unternehmenszweck. Swiss Life unterstütze Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Der neue Unternehmensfilm fokussiert auf diesen Kern. Er macht spürbar, wie wertvoll Selbstbestimmung im Leben ist, dass es aber letztlich auf den eigenen ersten Schritt ankommt. Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit Swiss Life entwickelt und umgesetzt. Regie führte Simon Steuri. Der Film wird im Rahmen von internen und externen Veranstaltungen eingesetzt und auf Websites von Swiss Life sowie in den sozialen Medien gezeigt.

Verantwortlich bei Swiss Life: Christian Pfister, Michael Preisig; verantwortlich bei Seed: Simon Steuri (Buch/Regie), Irvin Liu (Kamera), Bastian Hertel (Produktionsleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/log)