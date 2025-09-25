Mcqueen Films: Swiss setzt auf Emotionen statt Animation

Publiziert am 25.09.2025

Swiss International Air Lines ersetzt nach mehr als zehn Jahren ihr animiertes Sicherheitsvideo durch eine Produktion mit echten Menschen und Schweizer Landschaften. Die Zürcher Firma Mcqueen Films realisierte das Projekt gemeinsam mit der spezialisierten Agentur Spafax.

«Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns oberste Priorität. Mit dem neuen Swiss-Safety-Video wollen wir die wichtigen Anweisungen so klar und verständlich wie möglich vermitteln und zugleich ein zeitgemässes visuelles Erlebnis schaffen, das Aufmerksamkeit weckt und im Gedächtnis bleibt», wird Stefan Vasic, Head of Marketing bei Swiss International Air Lines, in einer Mitteilung zitiert.

Das neue Video setzt auf emotionale Geschichten und eindrucksvolle Landschaften. Die Dreharbeiten führten durch verschiedene Regionen der Schweiz – von der Engstlenalp im Kanton Bern über das Comédie de Genève bis zu urbanen Schauplätzen in Zürich.

«Für uns war es ein besonderes Privileg, diese ikonische Produktion umzusetzen. Gemeinsam mit den Teams von Spafax und Swiss ist es gelungen, das Thema Sicherheit und visuelles Storytelling in einem einzigartigen Seherlebnis zu vereinen», so Clemens Petersson, Executive Producer und Partner bei Mcqueen Films.

Spafax Studio war für Ideenfindung, Konzeptentwicklung, Storyboarding sowie Gesamtleitung und Postproduktion zuständig. «Eindrücke, Gerüche, Klänge und Farben haben die Kraft, uns an einen anderen Ort und in eine andere Zeit zu versetzen. Wir wollten einen Film schaffen, der ein Gefühl der Sehnsucht nach der Schweiz widerspiegelt», erklärt Jonathan Gilbert, Creative Director Spafax Studio. Spafax produzierte bereits die Safety Videos für Lufthansa und Austrian Airlines.

Seine Premiere feiert das Sicherheitsvideo auf dem Überführungsflug des ersten Airbus A350 von Toulouse nach Zürich. Im Laufe des Winters wird der Film auf der gesamten Swiss-Flotte eingeführt.

Zurück zum Papier

Parallel zur Einführung des A350 bringt Swiss auch ihr gedrucktes Bordmagazin zurück. Nach drei Jahren Pause ist die physische Ausgabe des Swiss Magazine wieder an Bord verfügbar, wie es in einer weiteren Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Das 160-seitige Magazin kombiniere haptisches Lesevergnügen mit digitalen Extras über QR-Codes und sei zunächst exklusiv an Bord des A350 sowie in den Langstreckenflugzeugen verfügbar. (pd/cbe)