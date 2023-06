Swisscanto Stiftungen kehren zurück zum Namen Servisa, unter dem sie gegründet wurden, wie es in einer Mitteilung heisst. Scholtysik begleitet das Rebranding der Pensionskasse als Leadagentur, entwickelt die Markenstrategie, den gesamten Markenauftritt und die Lancierungskommunikation.

Mit der Rückkehr zum ursprünglichen Namen – pünktlich zum 50-Jahre-Jubiläum – wollen Servisa Sammelstiftung und Servisa Supra Sammelstiftung ihre Unabhängigkeit bekräftigen und gleichzeitig Kontinuität beweisen, denn an der langfristig angelegten Geschäftsstrategie ändere sich nichts. Scholtysik prüfte zuvor die Wahrnehmung, Qualität und rechtliche Durchsetzbarkeit des ursprünglichen Markennamens und entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Markenanwälten von WalderWyss ein mehrstufiges Vorgehen für die Wiedereinführung der Marke, heisst es weiter.

«Innovation und Transformation treiben uns alle an und man sucht reflexartig nach Neuem», so Lukas Staudenmann, Naming-Experte bei Scholtysik.«Es kann sich aber lohnen, kurz innezuhalten und nachzuschauen, was man bereits im Portfolio mit sich trägt. Für Servisa bedeutete das ein halbes Jahr Zeitgewinn und Kostenersparnis im hohen fünfstelligen Bereich.»

Gemeinsam mit dem Leitungsteam von Servisa identifizierte Scholtysik den Markenkern der Pensionskasse und entwickelte daraus einen im Markt differenzierenden Auftritt, der die Haltung der Stiftungen widerspiegelt. Der Name Servisa soll den persönlichen Kundendienst zum Ausdruck bringen, mit dem sich die Pensionskasse von anderen abhebe.

Die neue Bildmarke soll gemäss Mitteilung Stärke, Zusammenhalt und Sicherheit symbolisieren. Zudem sollen zeitgenössische Illustrationen einen menschlichen Akzent im reduzierten, geradlinigen Design setzen. Mit subtilem Humor in Form von Bildern des Schweizer Illustrators Till Lauer will Servisa abstrakte Vorsorge-Themen für die Versicherten zugänglich und besser verständlich machen.

Scholtysik verantwortete auch die koordinierte Lancierungskommunikation an die unterschiedlichen Anspruchsgruppen wie Mitarbeitende, Versicherte, angeschlossene Unternehmen, Broker und Medien. Scholtysik erarbeitete die Kommunikationsstrategie und unterstützt die Verantwortlichen von Servisa bei der Medienarbeit und der Abstimmung mit den involvierten Partnern. (pd/yk)