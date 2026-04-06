Numéro10: TamTam erhält einen neuen Look

Publiziert am 06.04.2026

Mit dem Redesign von Logo und Packaging erneuert die zweisprachige Agentur Numéro10 die Identität von TamTam und bleibt dabei dem Markenerbe treu.

Der neue visuelle Auftritt orientiert sich an retro-modernen Codes der 1970er-Jahre, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Die Verpackungen zeichnen sich durch einen bewussten Minimalismus aus und werden gleichzeitig zum Werbeträger: Auf dem Deckel steht der Claim «Der Schweizer Flan. Das Original seit 1966».



In der Rebranding-Kampagne wird die neue TamTam-Verpackung zum zentralen Element – illustriert und im Oversize-Format inszeniert, stilisiert die Agentur den Becher zum Kultobjekt. Die Kampagne basiert auf den drei Leitmotiven Nostalgie, Popkultur und kulturelles Erbe.

«Eine Traditionsmarke muss stets die Balance zwischen Erbe und Erneuerung finden», so Gilles Aeby, CEO von Numéro10, in einem persoenlich.com-Interview. «Dieses Jubiläum war der ideale Zeitpunkt, um neue Energie einzubringen und dabei das zu bewahren, was die historische Stärke und Langlebigkeit von TamTam ausmacht.» (pd/cbe)