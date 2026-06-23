PR Suisse: Tanja Hollenstein übernimmt Verbandspräsidium

Publiziert am 23.06.2026

Der nationale Berufsverband der PR- und Kommunikationsfachleute hat an seiner Generalversammlung vom 12. Juni in Locarno eine neue Führung bestimmt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Chairwoman der Riverside Strategy AG tritt die Nachfolge von Alberto Stival an, der nach langjähriger Amtszeit mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wurde.

Hollenstein skizziert ihre inhaltliche Ausrichtung mit einem Schwerpunkt auf dem Stellenwert professioneller Kommunikation im KI-Zeitalter: «Je einfacher Inhalte generiert werden können, desto wichtiger werden Einordnung, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Deshalb ist PR eine Managementaufgabe», lässt sie sich zitieren. Gemeinsam mit dem Zentralvorstand und der Geschäftsführung will sie die Positionierung des Verbands schärfen, Bildungskooperationen ausbauen und den Nachwuchs gezielt fördern. Thematisch setzt PR Suisse 2026 auf «Qualität und Verantwortung in der PR» – unter anderem mit Roundtables und einer Studie in Zusammenarbeit mit der ZHAW.

Auch im Zentralvorstand gab es einen Erneuerungsschub: Simon Koch löst Romain Pittet als Vertreter der SRRP ab, Thomas Odermatt übernimmt für Olivier Burger die ZSPR-Vertretung, und Corinne Durey scheidet als Präsidentin der Prüfungskommission aus. (pd/cbe)