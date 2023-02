NeidhartSchön: Team und Kompetenzen werden erweitert

NeidhartSchön bietet mit einem Team von rund 40 Experten Zugang «zu einem einzigartigen Ökosystem von Dienstleistungen, Prozessen und Lösungen für Unternehmenspublikationen», wie es in einer Mitteilung heisst. Neu verstärken Daniela Cavelti, Ramona Bischof und Oliver Amstutz die Projektleitung Publishing, Nora Niederer das Digital Consulting und Julia Mann das Design. Michel Gabriel zeichnet als Managing Director verantwortlich.

Der Fokus der Agentur aus Zürich-Wipkingen liegt weiter auf der Entwicklung und Realisation von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten – «wo die Megatrends Digitalisierung und Automatisierung bereits vor Jahren angekommen sind», wie es weiter heisst. Bei Neidhartschön werden Berichte und Kennzahlen mehrheitlich börsengelisteter Unternehmen als PDF und HTML-Microsites publiziert, nachdem sie unter strengsten Sicherheitsbestimmungen kreiert und realisiert wurden.

Die Veröffentlichung der Bundesverordnung über die Publikationspflicht nicht-finanzieller Kennzahlen für grössere Unternehmen hat laut Mitteilung Dynamik in die Berichterstattung gebracht. «Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden in Kreation, digitaler Beratung und Realisation noch mehr Leistungsfähigkeit und Kreativität für ihre Unternehmenspublikationen zur Seite stellen zu können», so Michel Gabriel, Managing Director von NeidhartSchön. «Die faszinierenden Herausforderungen der ESG-Kommunikation und Publikationen von für Mensch und Maschine lesbarer Formate fordern nach immer mehr spezifischem Fachwissen. Mit den fünf Neuzugängen ergänzen wir unser Team an den richten Stellen und bauen unsere Reporting-Excellenz weiter aus.» (pd/cbe)