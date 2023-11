GF entwickelt und produziert Produkte und Lösungen für den sicheren Transport von Flüssigkeiten und Gasen, leichte Gusskomponenten sowie Hochpräzisions-Fertigungstechnologien. Die finnische Uponor ist spezialisiert auf Trinkwasserinstallationen sowie Heiz- und Kühlsysteme. Mitte November hat GF die Übernahme abgeschlossen.







Für die interne und externe Kommunikation der Akquisition hat Seed in enger Zusammenarbeit mit GF einen kompakten Teaser realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieser vermittelt mit einem Augenzwinkern die Ambitionen, mit denen GF und Uponor in die gemeinsame Zukunft gehen. Regie geführt hat Adrian Wisard.

Der Teaser wird sowohl intern als auch in den sozialen Medien sowie bei Veranstaltungen eingesetzt.

Verantwortlich bei GF: Beat Römer, Michael Juste, Jonathan Binder; verantwortlich bei Seed Audio- Visual Communication AG: Adrian Wisard (Regie), Torsten Maas (Buch), Roman Peritz (Kamera), Milos May (Kameraassistenz), Roman Brändli (Licht), Mourad Keller (Ton), Nina Zogg (Maske, Styling), Nicolas Bechtel (Schnitt), Roman Linder (Colorgrading), Martin Stäheli (Sounddesign, Mischung), Madlaina Courvoisier (Produktionsassistenz), Bastian Hertel (Produktions-/Aufnahmeleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/wid)