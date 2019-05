Berner Kommunikationspreis: Theaterautorin gewinnt Auszeichnung

Livia Anne Richard, Berner Theaterautorin und Regisseurin, hat den 9. Berner Kommunikationspreis erhalten (persoenlich.com berichtete). Die Berner Public Relations Gesellschaft (BPRG) zeichnet sie aus für ihre ungeschminkte, frische und offene Kommunikation, mit der sie ein breites Publikum berührt und Menschen mit verschiedenstem Hintergrund verbindet. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend in der PH Bern statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nicht lange überlegen, sondern ins kalte Wasser springen und vorwärts machen: Mit dieser Philosophie hat sich Livia Anne Richard in den vergangen fast zwanzig Jahren ein kleines Theater-Imperium aufgebaut. Ihr Stück «Dällebach Kari» habe sie 2006 schweizweit bekannt gemacht.

«Ich improvisiere gerne, folge meinem Bauchgefühl und liebe es, immer wieder neue Welten zu erschaffen», wird Richard zitiert. Ihre nächste Uraufführung sei diesen Sommer unter dem Titel «Matterhorn: No Ladies please!» zu sehen. Im Stück, das in Zermatt spielt, gehe es um die Engländerin Lucy Walker, die trotz aller Widerstände und Verbote als erste Frau den Gipfel des Matterhorns erreicht hat.

«Spricht Publikum mit Humor und Tiefgang an»

Cla Martin Caflisch, Präsident der BPRG, streiche insbesondre das verbindende Element in Richards Arbeit heraus. «Livia Anne Richard berührt mit ihrer Arbeit die unterschiedlichsten Menschen. Sie spricht ihr Publikum gleichsam mit Humor und Tiefgang an, kommuniziert klar und auch bei komplexen Stückthemen auf bodenständige Art und Weise», so Caflisch gemäss Mitteilung. An der Verleihung waren rund 150 Gäste anwesend.

Die BPRG vergibt jedes Jahr den Kommunikationspreis an eine Persönlichkeit, die ohne entsprechende Fachausbildung aussergewöhnliche kommunikative Leistungen erbringt. Die Preisträgerin stelle das kommunikative Können im Talk mit Sonja Hasler unter Beweis und erhält ein eigens angefertigtes Werk, das in diesem Jahr vom Berner Illustrator Boris Pilleri gestaltet wurde. (pd/log)