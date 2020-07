ABB: Theodor Swedjemark wird definitiv neuer CCO

Theodor Swedjemark ist schwedischer Staatsbürger und seit 2006 bei ABB tätig, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Er kam als Executive Management Trainee zum Unternehmen und wechselte später in die Abteilung M&A in der Konzernzentrale in Zürich. 2014 übernahm er eine leitende Position im Bereich Elektrifizierungsprodukte in der Tschechischen Republik, mit Verantwortung für den mittel- und osteuropäischen Markt. Nach seiner Rückkehr nach Zürich leitete Theodor Swedjemark während 2016 die strategische Portfolio-Überprüfung der Stromnetzsparte und wurde im Jahr 2017 Chief of Staff. Später übernahm er zusätzlich die konzernweite Verantwortung für Government Relations & Public Affairs.

In seiner neuen Position trägt Theodor Swedjemark die funktionale Verantwortung für die externe und interne Kommunikation, das Brand Management, die ABB Formel E, für Government Relations & Public Affairs sowie die Bereiche Nachhaltigkeit und Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz (HSE). Er hat an der Universität Linköping in Schweden einen Master in Wirtschaftswissenschaften erworben.

«Wir freuen uns sehr, dass Theodor diese Schlüsselposition übernimmt und jetzt Einsitz in der Konzernleitung nimmt. Mit seiner Ernennung unterstreichen wir die wichtige Bedeutung, die eine professionelle und klare Kommunikation in dieser Zeit des Wandels für ABB hat», lässt sich Björn Rosengren, CEO von ABB, in der Mitteilung zitieren. «Theodor ist ein echter ABB-Insider. Mit seiner Geschäfts-, Finanz- und Führungskompetenz und seinem diplomatischen Geschick wird er das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Strategie massgeblich unterstützen.»

Mit Wirkung zum 1. August 2020 setzt sich die Konzernleitung aus folgenden Mitgliedern zusammen: Björn Rosengren, CEO; Timo Ihamuotila, CFO; Tarak Mehta, Leiter Geschäftsbereich Elektrifizierung; Peter Terwiesch, Leiter Geschäftsbereich Industrieautomation; Morten Wierod, Leiter Geschäftsbereich Antriebstechnik; Sami Atiya, Leiter Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation; Sylvia Hill, Chief Human Resources Officer; Maria Varsellona, Chefjuristin und Sekretärin des Verwaltungsrats; Theodor Swedjemark, Chief Communications Officer. (pd/lol)