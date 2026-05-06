ZSPR: Thomas Odermatt übernimmt Präsidium

Publiziert am 06.05.2026

Die Zentralschweizer Public Relations Gesellschaft (ZSPR) hat einen neuen Präsidenten. Thomas Odermatt übernahm das Amt an der Generalversammlung vom 5. Mai, wie es in einer Mitteilung heisst.

Thomas Odermatt leitet die Kommunikation der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) und ist als Dozent für Kommunikationsmanagement sowie als Moderator tätig. Er löst Olivier Burger in einem Moment ab, in dem die ZSPR einen strategischen Neuausrichtungsprozess einleitet, heisst es weiter. «Künstliche Intelligenz, soziale Medien und zunehmende Polarisierung verändern die Anforderungen an Kommunikation grundlegend», begründet Odermatt den Handlungsbedarf.

Auch im übrigen Vorstand gab es Veränderungen: Beatrice Brenner trat nach sieben Jahren zurück. Als neue Vorstandsmitglied wurde Simone Burgener, Spokesperson und Senior Communications Manager bei der Emmi Gruppe, gewählt. Die bisherigen Mitglieder Manuel Huber und Philipp Scharpf wurden bestätigt. (pd/spo)