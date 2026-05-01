Hotz Group: Thomas Ruck wird Group Chief Strategy Officer

Publiziert am 01.05.2026

Die Hotz Group beruft Thomas Ruck in eine neu geschaffene Führungsposition. Der Strategie- und Transformationsexperte soll die Gruppe zu einem ganzheitlichen Wertschöpfungspartner für Unternehmen an strategischen Wendepunkten weiterentwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ruck blickt auf eine 25-jährige Laufbahn in Führungspositionen an der Schnittstelle von globaler Strategieberatung und design-getriebener Innovation zurück. Zuletzt war er bei Accenture Song tätig, wo er Co-Gründer der DACH-Region war und als Managing Director die Schweizer Einheit leitete. Europaweit begleitete er zudem Führungskräfte grosser Unternehmen als Senior Advisor. Ruck ist Kolumnist bei persoenlich.com und «The Market by NZZ» sowie Autor des Buches «Growth Through Experience: Why Three Forces Beat a Thousand Touchpoints».

Strategische Stärkung der Gruppenführung

Fabian Hotz, Inhaber, CEO und Verwaltungsratspräsident der Hotz Group, begründet die Ernennung damit, dass Ruck «strategische Klarheit, ein tiefes Verständnis für Marke und Kundenerlebnis als Treiber von Wachstum und Unternehmenswert» mitbringe.

Ruck selbst hebt das Geschäftsmodell der Gruppe als Motiv hervor: «Was mich an der Hotz Group fasziniert, ist ihre einzigartige Kombination: eine Gruppe mit tiefer Fachkompetenz in Markenstrategie, digitaler Transformation, Nachhaltigkeit und Kommunikation – und gleichzeitig eine Gruppe, die nicht nur berät, sondern selbst investiert, Marken aufbaut und im eigenen Haus betreibt.»

Die Hotz Group ist mit Hauptsitz in Steinhausen (Kanton Zug) tätig und beschäftigt rund 150 Spezialistinnen und Spezialisten an Standorten in der Schweiz sowie in Los Angeles, Singapur, Hamburg und Neu Delhi. Im Brand Leadership Circle bündelt die Gruppe ihre Beratungskompetenzen: Hotz Brand Consultants, GateB, Hilda sowie Calydo. Über House of Manus investiert die Gruppe in Handwerks- und Luxusmarken, mit Hieronymus betreibt sie zudem eine eigene Manufakturmarke im Bereich Schreib- und Papierkultur. (pd/cbe)