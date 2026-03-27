Städeli, Brandwork: Thomas Städeli macht sich selbstständig

Publiziert am 27.03.2026

Thomas Städeli war von Januar 2024 bis Ende August 2025 als CEO von Publicis Zürich tätig – eineinhalb Jahre nach seinem Antritt trennten sich die Wege im gegenseitigen Einvernehmen (persoenlich.com berichtete). Zuvor hatte er über 17 Jahre in verschiedenen Führungsrollen bei der Wirz Gruppe gearbeitet, zuletzt als COO und Partner bei Jung von Matt.

Mit Städeli, Brandwork verzichtet er bewusst auf ein fixes Team. Stattdessen setzt er auf wechselnde Konstellationen: Je nach Projekt zieht er Spezialistinnen und Spezialisten aus seinem Netzwerk bei. «Ich starte jedes Projekt selbst – direkt mit dem Kunden, ohne Filter dazwischen. Erst wenn ich wirklich verstehe, worum es geht, hole ich gezielt die richtigen Leute dazu», so Städeli gegenüber persoenlich.com. Das Modell richte sich an inhabergeführte Unternehmen, Führungspersönlichkeiten – und auch an Agenturen, die punktuell auf seine Erfahrung zurückgreifen wollen: «Nicht einfach ein neues Logo. Nicht ein überarbeitetes Deck. Sondern echte Markenarbeit.»

Den Schritt aus grossen Agenturstrukturen begründet Städeli so: «In grossen Strukturen geht viel Energie verloren, die gerade heute – mit all den Veränderungen und Herausforderungen – dringend in die eigentliche Arbeit investiert werden müsste. Weniger System. Mehr Fokus. Weniger Overhead. Mehr Wirkung.»

Neben Städeli, Brandwork ist er an einem Start-up im Bereich Nahrungsergänzungsmittel beteiligt, das seinen Markteintritt für Mai 2026 plant. (cbe)