Fenster zum Sonntag: Thomas Wirth übernimmt Kommunikation

Publiziert am 08.07.2026

Thomas Wirth übernimmt die Verantwortung für die Kommunikation und das Fundraising der Sendereihe «Fenster zum Sonntag», die von Alphavision und ERF Medien produziert wird. Er folgt auf Peter Stolz, der diese Aufgabe während über 30 Jahren verantwortet hat und per Ende November 2026 in den Ruhestand geht, heisst es in einer Mitteilung.

Stolz hat die Kommunikationsaufgabe seit den Anfängen der Sendereihe innegehabt und deren Bekanntheit über zahlreiche Kanäle aufgebaut. Thomas Wirth (60) kommt aus dem kaufmännischen Bereich und hat sich in Marketing und Kommunikation weitergebildet. In den vergangenen Jahren war er in sozialen Institutionen tätig.

Wirth wolle laut Mitteilung die Geschichten und Berichte mit christlichen Inhalten, die «Fenster zum Sonntag» jedes Wochenende ausstrahle, mit Begeisterung nach aussen kommunizieren, da sie es wert seien. Das halbstündige «Fenster zum Sonntag» thematisiert jedes Wochenende auf SRF das christliche Glauben. (pd/spo)