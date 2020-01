Studio Schoch: Tina Fuchs wird Geschäftsleiterin

Tina Fuchs wird Mitinhaberin und übernimmt ab 1. Januar 2020 die Geschäftsleitung der Zürcher Brand- und Packagingdesignagentur Studio Schoch, heisst es in einer Mitteilung. Fuchs hat einen Master of Science in Communication and Economics, ist seit 2011 bei Studio Schoch und verantwortete zuletzt die Beratung.

Dominik Schoch legt den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf die kreative Leitung der Agentur. Durch die Neuerung würden die Kompetenzen gezielt eingesetzt, damit die strategische Ausrichtung auf Packaging- und Branddesign noch stärker fokussiert werde und Studio Schoch optimal für die Erreichung der langfristigen Ziele aufgestellt ist. (pd/wid)