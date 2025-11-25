LSA: Tings ist neues Mitglied im Agenturverband

Publiziert am 24.11.2025

Die Agentur Tings mit Sitz in Zürich versteht sich als Full-Service-Agentur für plattformübergreifendes Storytelling. Sie begleitet Unternehmen in der Social-Media-Kommunikation – von der Strategieentwicklung über die Content-Produktion und das Influencer-Marketing bis hin zur bezahlten Verbreitung und dem Community Management. Ein junges Team mit hohem Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise der Agentur und die Beziehung zu ihrer Kundschaft, schreibt der Verband LSA.

Hera Zimmermann, Inhaberin von Tings kommentiert die Aufnahme so: «Die Mitgliedschaft bedeutet für uns Anerkennung unserer bisherigen Leistungen und ist gleichzeitig unser Ansporn, Social Media-Kommunikation auf hohem strategischem und kreativem Niveau weiterzuentwickeln.»

Zu den Kunden von Tings zählen unter anderem Red Bull Switzerland, Mobilezone, Stadt Zürich, Cembra, Ricardo, Zweifel, Aldi Suisse und Swiss Life.

Die Agentur engagiert sich für faire Branchenstandards, Inklusion sowie Nachhaltigkeit und spendet ein Prozent des Jahresumsatzes an «1% for the Planet». (pd/nil)