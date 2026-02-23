Campaigneers: Polit-Agentur baut personell aus

Publiziert am 23.02.2026

Mit Projekten wie der Kompass-Initiative, der Kampagne des Gewerbeverbands für die SRG‑Initiative und elf National- und Ständeratskampagnen konnte sich Campaigneers in der Agenturwelt etablieren. Nun baut die auf politische Kommunikation spezialisierte personell Agentur aus.

Guido Albers wird im Zuge der strategischen Weiterentwicklung Partner. Albers ist seit Januar 2025 stellvertretender Geschäftsführer bei Campaigneers. In Zukunft werde er auch die Weiterentwicklung des Public Affairs Angebots verantworten, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Vor seinem Wechsel zu Campaigneers war Albers als stellvertretender Leiter Wirtschaftspolitik bei GastroSuisse tätig.

Ausbau von Beratung und Gestaltung

Per 2. Februar 2026 ist Fiona Hausherr als Senior Project Managerin in das Unternehmen eingetreten. Sie wechselt zu Campaigneers von der Wirz Group AG, wo sie über sechs Jahre als Strategy Consultant Corporate Affairs Kommunikations- und Kampagnenprojekte an der Schnittstelle von Public Affairs, Corporate Communications und Marketing verantwortete.

Als Head of Design arbeitet Martina Bisig neu bei Campaigneers. Sie bringt langjährige Erfahrung in visueller Kommunikation und Branding mit. Zuletzt war sie bei Brandpulse tätig und arbeitete anschliessend als Freelancerin für namhafte Agenturen.

Campaigneers ist spezialisiert auf politische Kommunikation und begleitet Organisationen, Parteien und Unternehmen an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Aktuell begleitet Campaigneers insbesondere die Allianz Sicherheit Schweiz bei der Kampagne für das Kriegsmaterialgesetz und unterstützt Organisationen strategisch und operativ in ihrer politischen Kommunikation. (pd/nil)