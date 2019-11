Ron Orp: Tobias Angehrn erweitert Crowdfunding-Team

Tobias Angehrn ist neu verantwortlich für Kooperationen und Workshops mit der Ron Orp eigenen Crowdfunding Plattform Crowdify. Er ergänzt ab Dezember 2019 das Team von Andrea Scherrer, Christian Klinner und Vika Illin. Wie Ron Orp in einer Mitteilung schreibt, studierte Angehrn Wirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz und war danach als Kundenberater in einem Zürcher Fintech-Start-up tätig.

Crowdify, ehemals 100-days.net, ist eine Crowdfunding-Plattform für den deutschsprachigen Raum. (pd/eh)