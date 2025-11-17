Gossau: Tobias Baumann leitet neu die Kommunikation

Publiziert am 17.11.2025

Der 44-jährige Baumann ist in Gossau aufgewachsen und mit seiner Familie in der Stadt im Kanton St. Gallen wohnhaft. Baumann studierte Publizistik, Politikwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre in Zürich und absolvierte eine Journalistenausbildung, wie es in einer Medienmitteilung der Stadtverwaltung Gossau heisst.

Seit 2011 arbeitet Tobias Baumann als Journalist für die Gossauer Nachrichten und ihre Schwesterblätter, seit 2014 verantwortlich für das Gebiet Gossau. Seit 2019 leitet er die Redaktion der drei Blätter.

Tobias Baumann wird am 1. März 2026 in die Stadtverwaltung eintreten. Während drei Monaten wird er von Urs Salzmann in sein vielfältiges Aufgabengebiet eingeführt. Salzmann ist seit November 1994 Kommunikationsbeauftragter und Stellvertreter der Stadtschreiberin. Er geht Ende Mai 2026 in Pension. (pd/nil)