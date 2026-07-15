Bodara: Tobias Peier erhält Verstärkung

Publiziert am 15.07.2026

Die Bodara GmbH firmiert neu als Bodara AG. Im gleichen Zug werden die beiden langjährigen Mitarbeitenden Dominique Schmitz und Mark Ruoss Partner und Mitaktionäre des Zürcher Büros für strategische Gestaltung. Beide sind seit Anfang 2025 Mitglieder der Geschäftsleitung, heisst es in einer Mitteilung.

Schmitz und Ruoss würden seit Jahren wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen, betont Tobias Peier, Geschäftsführer von Bodara, in der Mitteilung. Mit ihrer Beteiligung als Partner werde diese Verantwortung nun auch strukturell abgebildet.

Das Unternehmen mit Sitz in Zürich gestaltet Kommunikationsmittel für Schweizer Titel wie den Tages-Anzeiger, den Beobachter, die Coopzeitung oder Republik sowie für internationale Publikationen wie Handelsblatt, Bunte, Augsburger Allgemeine oder Tiroler Tageszeitung. Zu den Kernkompetenzen zählen Print- und Online-Design, Strategie, Beratung und Kommunikation.

Bodara wurde 1998 von Tobias Peier als Einzelfirma gegründet. 2012 folgte die Umwandlung in eine GmbH, nun – wiederum 14 Jahre später – der Wechsel zur Aktiengesellschaft. Peier erklärt dazu, in weiteren 14 Jahren dürfte der Zeitpunkt gekommen sein, loszulassen.

Dominique Schmitz, Grafiker EFZ und BSc Informatik, ist seit 2013 bei Bodara tätig. Mark Ruoss, Grafiker EFZ, arbeitet seit 2017 im Unternehmen, nachdem er 2015 dort ein Praktikum absolviert hatte. Beide übernehmen je 10 Prozent der Aktien, Tobias Peier bleibt mit 80 Prozent Mehrheitsaktionär. (pd/spo)