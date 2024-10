Metanet: Tom Brühwiler übernimmt Kommunikation

Publiziert am 16.10.2024

Tom Brühwiler hat Anfang Oktober die Kommunikationsaufgaben bei Metanet übernommen. Brühwiler war zuletzt fast sieben Jahre beim Hosting-Provider Cyon und zuvor bei Hostpoint in verschiedenen Kommunikationsrollen tätig (persoenlich.com berichtete). Er kann damit auf ein langjähriges Know-how sowie ein Netzwerk in der Webhosting-Branche zurückgreifen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit Metanet bietet sich mir die einmalige Chance, für ein in der Schweiz stark verankertes Unternehmen zu arbeiten und gleichzeitig auf das paneuropäische Know-how der Group.one zurückzugreifen, zu der Metanet seit 2022 gehört», wird Brühwiler zitiert, der nach einer kurzen Auszeit in die Branche zurückkehrt.

«Mit Tom Brühwiler konnten wir einen ausgewiesenen Kenner der Schweizer Webhosting-Szene für uns gewinnen», so Tilia Schnarwiler, Geschäftsführerin von Metanet. «Seine über 20-jährige Expertise in den Bereichen Webhosting, Domains und Internet wird massgeblich zur zukünftigen Positionierung von Metanet beitragen.»

Metanet mit Sitz in Zürich wurde 2000 gegründet und ist ein Anbieter von Internet-Dienstleistungen in den Bereichen Domains, E-Mail und Webhosting sowie Cloud-Lösungen und Security Services. Seit 2022 ist Metanet Teil der Unternehmensgruppe Group.one, die digitale Lösungen wie Hosting und Software as a Service für über zwei Millionen Kundinnen und Kunden in ganz Europa bereitstellt. (pd/cbe)