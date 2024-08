Prophet: Tosson El Noshokaty kommt nach Zürich

Publiziert am 30.08.2024

Die internationale Marken- und Marketingberatung Prophet baut ihre Präsenz in der Schweiz weiter aus, «um dem starken Wachstum gerecht zu werden», wie es in einer Mitteilung heisst. Tosson El Noshokaty ergänzt seit kurzem Thomas Wildberger, Partner und Leiter des Zürcher Büros. El Noshokaty ist seit elf Jahren Partner bei Prophet, war zuvor unter anderem in London und Berlin tätig und am Auf- und Ausbau des Büros in Dubai beteiligt.

El Noshokaty verlagert nun seinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz, um vor Ort am Prophet-Sitz direkt am Bahnhofplatz in Zürich die strategische Kompetenz weiter voranzutreiben. Vor allem wird er seine fundierten Kenntnisse des Schweizer Marktes sowie seine Erfahrungen in Bezug auf Marke, Strategie, Marketing, Growth Acceleration und Transformationsthematiken einbringen. El Noshokaty hat zudem Expertise im Bereich Sustainability mit Schwerpunkt auf Global Carbon Markets. Diese lässt er auch mit einem Engagement bei den ADC Awards wirken, wo er als ESG-Experte regelmässig Cases beurteilt und Empfehlungen abgibt.

«Ich gehe mit Freude an die Zusammenarbeit mit Thomas und dem gesamten Prophet-Team Zürich», wird Tosson El Noshokaty zitiert. «Unser Ansatz, Kreativität und Geschäftsstrategie zu vernetzen, funktioniert besonders gut für international agierende Unternehmen in der Schweiz. Ich bin ausserdem überzeugt, dass wir in Zukunft auch zahlreiche erfolgreiche Projekte mit lokalen Schweizer Kunden umsetzen werden.»

Thomas Wildberger sagt über seinen neuen Partner: «Nach bald drei Jahren bei Prophet freue ich mich, dass mit Tosson ein Kollege nach Zürich kommt, der Creative Leadership versteht, den hohen Wert von Kreativität kennt und ihn durch seinen strategischen Schwerpunkt perfekt ergänzt.»

Einer der Gründe für die personelle Verstärkung ist die zunehmende Bedeutung des Schweizer Marktes, der in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten in Europa für die Beratungsagentur geworden ist. Namhafte Firmen wie Swiss Re, JTI, Swisscom oder UBS gehören hier zum Kundenstamm.

Gerade für die UBS hat man unter anderem die aktuelle globale Kampagnenidee und Kreativplattform «Banking is our craft» mitentwickelt (persoenlich.com berichtete). Sie ist laut Mitteilung «ein Paradebeispiel dafür, dass die Kombination aus tiefgründiger fundierter Markenstrategie und kreativer Umsetzung sich als so wesentlich wie wegweisend erweist». Mit diesem Approach möchte Prophet seinen Fokus zudem deutlicher auf lokale Schweizer Unternehmen ausrichten. (pd/cbe)