Bühler & Bühler: Trauerfloristik einfühlsam inszeniert

Trauerkranz.ch ist ein neuer Webshop für Trauerfloristik. Mit viel Empathie und Erfahrung fertigt das Team edle und stilvolle Trauerkränze, Trauerarrangements und Urnenschmuck an. Dahinter steht Nicole Cartier, die Inhaberin des renommierten Atelier Cartier. Bühler & Bühler hat die neue Marke entwickelt sowie den Webshop konzipiert und visuell gestaltet, wie es in einer Mitteilung heisst.



«Unser Service erfordert viel Einfühlungsvermögen. Im Moment des Abschieds etwas Schönes und Trostspendendes gestalten zu dürfen, erachten wir als wertvolle Aufgabe. Das sollte auch der visuelle Auftritt widerspiegeln», wird Nicole Cartier zitiert. Das beginne bei der herbstlichen Farbgebung, gehe über die Bildsprache bis zur Art und Weise, wie man die User an der Hand nehme.» Das Branding soll Raum für eine versöhnliche Stimmung schaffen und nicht das Produkt ins Zentrum stellen, sondern die tröstende Kraft von Blumen, vereint mit der Symbolik des Kranzes. Ein leichtes Monogramm nehme die Kranzform auf und funktioniere als Qualitätssiegel des traditionellen Handwerks, heisst es in der Mitteilung weiter.





Salvatore Viola, Digital Art Director bei Bühler & Bühler, nahm sich der Aufgabe von Beginn weg mit viel Hingabe an: «In einem Designprozess geht es immer darum, die passende Sprache zu finden. Hier war das im besonderen Mass gefragt. Ein emotional derart wichtiges und schwieriges Thema im passenden Mass auf den Punkt zu bringen, war eine wunderbare Herausforderung.»



Verantwortlich bei Trauerkranz.ch: Nicole Cartier; verantwortlich bei Bühler & Bühler: Raphael Bühler, (Konzept & Creative Direction), Salvatore Viola (Design), Stefan Berdat (Programmierung networking.ch). (pd/wid)