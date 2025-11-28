Witwinkel: Two Spice bekennt sich zum System

Publiziert am 28.11.2025

Die Zürcher Kreativagentur Witwinkel hat für die Gastronomiegruppe Two Spice einen Imagefilm unter dem Titel «We Love the System» entwickelt. Der Film positioniert Systemgastronomie als Stärke und rückt klare Abläufe, Teamkultur und Qualität ins Zentrum.

Two Spice betreibt seit 25 Jahren Marken wie Rice Up, Yalda, Nooba und Yooji's und ist Teil der Coop-Gruppe. Witwinkel unterstützte das Unternehmen beim Schärfen des Employer Brandings. Der Film zeigt, wie konsequente Prozesse den über 600 Mitarbeitenden Stabilität und Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Der Imagefilm ist Teil einer umfassenderen Employer-Branding-Ausrichtung, die künftig stärker nach aussen getragen werden soll. Ziel ist es, Mitarbeitende und Bewerbende anzusprechen und neue Talente zu gewinnen. Der Film ist ab sofort über die Kanäle von Two Spice verfügbar. (pd/cbe)