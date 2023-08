CS-Krise: UBS wird CS Schweiz vollständig schlucken

Die UBS integriert die CS auch in der Schweiz vollständig. Insgesamt dürfte die Übernahme in der Schweiz zu rund 3000 Entlassungen bei der Gesamtbank führen. Eine vollständige Integration der Credit Suisse (Schweiz) sei die beste Lösung, hiess es am Donnerstag von der UBS. Damit verschwindet auch die Marke ganz.

Wie viele Jobs durch die CS Übernahme global insgesamt wegfallen, ist offen. Einen Hinweis liefern aber die angepeilten jährlichen Kosteneinsparungen: Bis Ende 2026 sollen 10 Milliarden US-Dollar weniger ausgegeben werden als 2022. Bislang hatte das Management mit Kosteneinsparungen von 8 Milliarden gerechnet. Zum Vergleich: 2022 lagen die gesamten Aufwendungen der Credit Suisse bei 18,2 Milliarden Franken.

Klar ist, dass der Grossteil des Aufwands bei Banken die Personalkosten sind. Wenn gespart werden muss, dann hauptsächlich dort. Verschiedene Medien spekulierten zuletzt über die Höhe des Stellenwegfalls: Genannt wurden Zahlen im Bereich von 30'000 bis 35'000 Jobs. Allein in der Schweiz seien bis zu 10'000 Stellen in Gefahr, hiess es. (awp/sda/cbe)