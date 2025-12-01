Translingua

Fusion bündelt Sprachkompetenz

Die auf juristische Übersetzungen spezialisierte Lawtank und die Translingua schliessen sich zusammen.

Die Zürcher Translingua und die auf Sprach- und Rechtsdienstleistungen spezialisierte Lawtank fusionieren per 1. Januar 2026. Das neu formierte Unternehmen vereint rund 1000 Firmenkunden und bleibt vollständig in Schweizer Hand.