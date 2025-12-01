Das Konzept verbindet spielerische Elemente mit Unternehmensinhalten: Täglich werden Quiz-Fragen zur Strategie gestellt, ergänzt durch verschiedene Spieltypen wie Fehlersuchbilder oder das Jump-and-Run-Spiel «Jumping Santa». Mitarbeitende, die alle 24 Türchen bearbeiten, können an einem Gewinnspiel teilnehmen. Entwickelt hat den Kalender die Agentuer Zense, wie sie in einer Mitteilung schreibt.
Für die aktuelle Ausgabe wurde das Design angepasst. Statt klassischer Weihnachtsmotive zeigen die Illustrationen nun Wichtel, die Kabel zusammenstecken – eine Anlehnung an das Kerngeschäft des Energieunternehmens. Ausserdem weniger christlich geprägt undnäher am Energiegeschäft von Uniper, wie die Agentur Zense schreibt. Die Änderung steht zudem im Zusammenhang mit einer Überarbeitung des Corporate Designs von Uniper.
«Die Mitarbeitenden freuen sich jedes Jahr auf den Kalender – die Mischung aus Unternehmensinhalten und Spass kommt sehr gut an», sagt Sven Rudloff, VP Employee Communication bei Uniper, laut Mitteilung. In den Pausen würden Quiz-Fragen diskutiert und Highscores verglichen. (pd/nil)
