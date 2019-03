Process: Unter 25 Top-Branding-Experten gewählt

Grosse Ehre von der renommierten, internationalen iF Design-Organisation für Process. Mit dem iF Top Label zeichnet iF Design diejenigen Designer aus, die in ihrem Bereich oder ihrer Region ausserordentliches geleistet haben und stets führende Positionen eingenommen haben. Die Auswahl hängt von der Art und Anzahl der iF Awards ab, die ein Designer oder Team in den letzten fünf Jahren gewonnen hat.



Process gehört nach diesem Ranking zu den weltweit Top 25 Branding-Experten, schreibt Process in einer Mitteilung. Im Ranking werden 634 Designer, Teams oder Agenturen geführt. Bei den 1762 Design-Studios schafft es Process in die weltweit Top 100.

Martin Kessler, Group Managing Partner der Process-Standorte in Zürich, Taipeh und Shanghai freut sich, «dass Relevanz auch in unserer Designer-Community anerkannt ist und sich schliesslich auch für unsere Partner auf Kundenseite auszahlt».