Publiziert am 18.09.2025

Die international tätige Interim-Management-Marke X-PM expandiert in die Schweiz. Das Unternehmen wird dabei von Johannes Berchtold unterstützt, der als Partner fungiert. Berchtold war zuvor Leiter Customer Marketing & Branding bei der NZZ, Kommunikationschef von McKinsey & Company Schweiz und Gründer der Agentur JB Brand Strategy.

X-PM spezialisiert sich auf zeitlich befristete Einsätze von Führungskräften und Experten in Unternehmen. Der Service richtet sich an Firmen, die hochqualifizierte Fachkräfte ohne langfristige Festanstellungen einsetzen möchten.

Das Angebot umfasst Marketing-Executives, Sales-Spezialisten sowie Experten für Marketing Data & Analytics und Marketing-Technologie. Diese Fachkräfte stammen aus einem selektionierten Pool und stehen branchenübergreifend zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heisst.

X-PM betreibt Büros in über 40 Ländern und ist Teil der WIL Group. Das Unternehmen positioniert sich als führender Anbieter von Interim und Executive Interim Management-Lösungen für alle Industrien und Funktionen.

Berchtold betreibt parallel die Consulting Firma JB Brand Strategy, die sich auf die Beratung von Heritage Brands spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Wädenswil unterstützt traditionelle Marken bei Transformationsprozessen. (pd/cbe)