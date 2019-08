Der Weltmarktführer für protektive Sportrucksäcke und Fahrrad-Reisetaschen, die Münchner Evoc Sports, übernimmt die Schweizer Firma Tranzbag, Hersteller von faltbaren Fahrrad-Transporttaschen. Gründer von Tranzbag ist der Bike-Pionier, Medienprofi und Unternehmensberater Bendicht Luginbühl. Der gebürtige Berner gilt als Erfinder der faltbaren, serienmässig hergestellten Fahrrad-Transporttasche.

Luginbühl, seit 15 Jahren in Zürich als Unternehmensberater mit eigener Firma tätig und früherer Mitbegründer und Programmchef von Radio DRS 3, regelt mit dem Verkauf von Tranzbag seine Nachfolge. «Evoc ist das führende Unternehmen bezüglich hochwertiger, funktionaler Transportlösungen für Radfahrer. Wir verfolgen mit Tranzbag eine ebenso innovative Strategie und deshalb ist die Übernahme von Tranzbag durch Evoc die für mich mit Abstand beste und erfreulichste Lösung», so Luginbühl. «Evoc hat mir einen langjährigen Beratervertrag angeboten, in dessen Rahmen ich mich fortan insbesondere der Entwicklung von neuen Produkten für die Velo-Transportlogistik widmen werde», sagt er auf Anfrage von persoenlich.com.

Bereits Anfang April hat Luginbühl seine Swisscontent-Aktienanteile an Stephanie Schütte, Managing Director des Bereichs Corporate Media bei Swisscontent, verkauft. «Ich bleibe im VR der Firma Swisscontent, gemeinsam mit Claudia Koninx Kaczynski, Jürg Stuker und meinem langjährigen Geschäftspartner Daniel Kaczynski. Innerhalb unseres Beratungsunternehmens Repaper Consulting werde ich kontinuierlich Mandate auf Stufe VRP und Geschäftsleitung betreuen», sagt er.

«Die neu gewonnene freie Zeit widme ich künftig meiner Familie, den Freunden und den Mountainbike- und Rennrad-Touren – auch in meiner zweiten Heimat Nordkalifornien», so Luginbühl weiter. Gleichzeitig werde er eine umfangreiche Recherche, die ihn bereits seit zwei Jahren stark beschäftige, «in nützlicher Frist» fertigstellen. (cbe)