Kids Creative Agency: Unternehmenskultur von Swisscom aufgefrischt

Von einer klassischen Organisationsstruktur zu einem agilen Modell der Zusammenarbeit: Die Marketing- und Kommunikationsabteilung von Swisscom hat sich 2018 neu organisiert. Dieser Wandel bringt nicht nur prozessorientierte, sondern insbesondere kulturelle Herausforderungen mit sich. Denn in einem agilen System mit stets wechselnden Teams hängt die Motivation der Mitarbeitenden und der Erfolg der Organisation stark von der Art der Zusammenarbeit ab.

Unterstützung von Berliner Agentur



Die auf Culture and Process Design spezialisierte Agentur Kids aus Berlin, die 2019 ein Büro in der Schweiz eröffnen wird, hat die 80-köpfige Abteilung von Swisscom bei diesem Change-Prozess begleitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Für das Swisscom-Team hat Kids Instrumente entwickelt, welche die Zusammenarbeit im neuen System stärken sollen.

Kids hat dabei den «Think-Teach-Guide»-Ansatz verwendet. In enger Zusammenarbeit mit dem Swisscom-Kernteam hat die Berliner Agentur auf die Marketing- und Kommunikationsabteilung zugeschnittene Tools entwickelt, die den Teams dabei helfen, effektiver zusammenzuarbeiten.



In Workshops hat Kids diese Werkzeuge sowie die neue Art der Zusammenarbeit den Teams anschliessend vermittelt. Während der Unterstützungsphase hat die Agentur das Feedback der Teams eingeholt und die Tools optimiert, um so die Akzeptanz langfristig zu garantieren.

«Eine Organisation kann man nicht ändern, ohne die Menschen auf diese Reise mitzunehmen. Der stark auf die Menschen fokussierte Ansatz von Kids hat nicht nur unsere Art der Zusammenarbeit, sondern auch unsere Kultur aufgefrischt», wird Achill Prakash, Head of Marketing and Brand Communications bei Swisscom, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Swisscom: Achill Prakash (Head of Marketing and Brand Communications), Liza Engel-Lambert (Head of Planning & Resources), Maja Ebner (Culture Ambassador), Julia Friedl (Agile Developer), Stefanie König (Learning Developer) , Fabia Bigler (Chapter Owner Agile), Sascha Rüttimann (Skill Developer). (pd/as)