CrisisComms360: Unterstützung in der Krise zum Pauschalpreis

Publiziert am 05.01.2026

CrisisComms360 umfasst einen sogenannten Care-Plan, der eine Analyse sowie Vorbereitungsmassnahmen für mögliche Krisen beinhaltet. Zusätzlich steht ein On-Call-Service für akute Krisensituationen zur Verfügung, wie Claudia Jenni und Rainer Meier in einer Medienmitteilung schreiben.



«Der Kunde sieht, was er bekommt»

Die Leistungen werden zu einer Pauschalgebühr angeboten. «Wir wollen auch Firmen ohne grossen Kommunikationsstab oder Krisenwissen die Möglichkeit geben, sich professionell auf eine Krise vorzubereiten. Deshalb bieten wir den Care-Plan zu einer Flat-Fee an. Der Kunde sieht, was er bekommt», wird Meier in einer Medienmitteilung zitiert.

Rainer Meier war über 20 Jahre als Chief Communications Officer in internationalen Konzernen tätig und berät heute Unternehmen und Personen aus Wirtschaft und Politik. Claudia Jenni ist Inhaberin des Kommunikationsateliers in Zürich und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Banken, Gesundheit sowie Bildung und Verwaltung.

Nach eigenen Angaben arbeiten Jenni und Meier mit rund 20 Fachleuten zusammen, die bei Bedarf beigezogen werden können. Die Zielgruppe sind Unternehmen unterschiedlicher Grösse, Behörden, Schulen und Einzelpersonen. CrisisComms360 ist als Verein mit Sitz in Zürich organisiert. (pd/nil)