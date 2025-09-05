Jung von Matt Brand Identity: Update für Les Trois Rois

Publiziert am 05.09.2025

Das Grandhotel Les Trois Rois in Basel zeigt sich mit einer überarbeiteten Markenidentität. Jung von Matt Brand Identity hat das visuelle Erscheinungsbild des traditionsreichen Hauses weiterentwickelt – parallel zur architektonischen Neugestaltung des historischen Kopfbaus Blumenrain 2 durch Jacques Herzog von Herzog & de Meuron.

Die Neugestaltung orientiert sich laut einer Mitteilung am Markenversprechen «Rich in History – Young at Heart». Im Zentrum steht ein visuelles System, das die Markenwerte Exzellenz, Eleganz und Inspiration über alle Touchpoints überträgt. Als neues Designelement wurde das Pattern «Parterre» entwickelt, das auf dem historischen Fussboden des Hotels basiert.

Die Farbpalette umfasst die Töne Brique, Taupe, Sel und Grenat. Jedes Angebot des Hotels – von der Brasserie bis zum neuen Restaurant Banks – erhält eigene visuelle Akzente innerhalb des kohärenten Gesamtauftritts. «Unser Designansatz bringt die Haltung des Hauses in Form: stilvoll, reduziert, mit Tiefe», wird Christina Widmann, Executive Design Director bei Jung von Matt Brand Identity, zitiert.

Für das Restaurant Banks entstand eine Bildmarke mit drei stilisierten Bienen, inspiriert von einer Deckeninstallation der Künstler Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger. «Mit dem neu gestalteten Blumenrain 2 und der überarbeiteten Markenidentität schaffen wir bewusst einen Dialog zwischen Tradition und Moderne», so Mark Jacob, General Manager des Les Trois Rois.

Jung von Matt Brand Identity unterstützte auch beim Naming der neuen Angebote und der Ausarbeitung der Kernbotschaften. Die Markenexpertinnen und -experten entwickelten die Identität in Workshops mit Eigentümerinnen und Management. (pd/cbe)