Bundeskanzlei: Ursula Eggenberger geht in Pension

Publiziert am 13.08.2026

Die Bundeskanzlei sucht per 1. März 2027 eine «Leiter/-in Abteilung Kommunikation, Stv. Bundesratssprecher/-in». Auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt die aktuelle Stelleninhaberin ihren Abgang. Sie werde Ende April 2027 pensioniert, teilt Ursula Eggenberger mit.

Im Mai 2011 übernahm Eggenberger die Leitung der Sektion Information und Kommunikation der Bundeskanzlei von Hansruedi Moser (persoenlich.com berichtete). Zuvor hatte sie in der PR-Branche gearbeitet, unter anderem als Partnerin von YJOO Communications, als Geschäftsführerin von Trimedia Zürich und in der Geschäftsleitung von Wirz Public Relations.

Zweimal führte sie die Kommunikation des Bundesrates interimistisch: nach dem Tod von Vizekanzler André Simonazzi im Mai 2024 und erneut ab April 2025, nachdem Andrea Arcidiacono das Amt nach sechs Monaten abgegeben hatte. Für die definitive Besetzung stand sie beide Male nicht zur Verfügung.

Die Stelle umfasst gemäss Ausschreibung die Führung von rund 40 Mitarbeitenden, die Verantwortung für die Kommunikation der Bundeskanzlei sowie die vollumfängliche Vertretung der Bundesratssprecherin, auch in den Bundesratssitzungen. Verlangt werden ein Hochschulabschluss, mehrjährige Führungserfahrung sowie sehr gute Kenntnisse zweier Amtssprachen und des Englischen. Neue Stellen entstehen dabei keine – «im Gegenteil», wie Eggenberger mit Verweis auf den Sparauftrag des Parlaments bei der Öffentlichkeitsarbeit festhält.

Die Kommunikation der Bundeskanzlei wird derzeit reorganisiert. Details dazu will die Bundeskanzlei erst nennen, wenn der Prozess abgeschlossen ist. (nil)