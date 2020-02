Das Sprachdienstleistungsunternehmen Apostroph wird künftig durch die in Ittigen bei Bern heimische USG Übersetzungs-Service AG verstärkt, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst. Die USG, die auch über einen Ableger in Deutschland verfügt, ist seit ihrer Gründung vor über 40 Jahren in beiden Märkten tätig und auf qualitativ hochstehende Übersetzungen spezialisiert.

Dieser Zusammenschluss sei ein weiterer Meilenstein im Rahmen des Expansionskurses von Apostroph: Das namensgebende Unternehmen ist heute auch an vier Standorten in Deutschland vertreten. Mit diesem Schritt baue es seine Position im Sprachdienstleistungsmarkt aus und verstärke gleichzeitig seine regionale Präsenz. Durch die Übernahme erweitere Apostroph zudem ihren Kundenstamm um zahlreiche Schweizer KMU und deutsche Mittelstandsunternehmen sowie diverse namhafte Branchengrössen, vom Detailhändler bis zu weltweit tätigen Lebensmittelkonzernen.







Vom Zusammenschluss profitieren laut Mitteilung aber auch die Kunden der beiden Unternehmen. Sie dürften auf mehr sprachliches Know-how, höhere Kapazitäten, neue Dienstleistungen sowie den Ausbau von proprietären Technologien und Softwaresystemen zählen. Etwas bleibe aber gleich: «Unsere Kundinnen und Kunden – sowohl der Apostroph als auch der USG – werden weiterhin durch die ihnen bekannten Mitarbeitenden betreut. Das ist uns ein wichtiges Anliegen», lässt sich Philipp Meier, Managing Partner von Apostroph Group, in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)